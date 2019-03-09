На Пестеля спасатели, медики и полицейские целый час уговаривали мужчину не прыгать

СЕГОДНЯ 16:45 2019-03-09T16:45:57+03:00

На крики съехались четыре машины спасателей, пять машин полиции, две «скорых». Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

Петербуржец под наркотиками «устроил цирк» на балконе на четвертом этаже

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Спасательная операция развернулась на улице Пестеля минувшей ночью. Около полуночи неадекватный мужчина высунулся с балкона на четвертом этаже и стал кричать, что жизнь ему больше не мила.

– Парень, судя по всему, был под наркотиками, – пишет в социальных сетях очевидец Вадим. – Он залез из окна парадной по водосточной трубе на балкон соседей, потом по козырьку перебрался на соседний балкон и стал оттуда орать.

По словам свидетелей, мужчина «устроил настоящий цирк» и обеспечил жителям дома «веселую» ночь. На отчаянные крики горемыки съехались четыре машины спасателей, пять машин полиции, две «скорых».

– Вся Пестеля была заставлена мигалками, – сообщает в социальных сетях очевидец Федор.

Переговоры с отчаявшимся шли целый час. В результате спасатели решили действовать: расстелили батут, подняли лестницу. В конце концов, мужчину спасли.

ИСТОЧНИК KP.RU