В РПЦ осудили исполнение шуточной песни про бомбардировку США в Исаакиевском соборе

СЕГОДНЯ 17:19 2019-03-09T17:19:33+03:00

По мнению митрополита, музыка в соборе должна быть только религиозной Фото: Скриншот с видео

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На скандальное исполнение Концертным хором Санкт-Петербурга шуточной песни времен холодной войны, которая прозвучала в Исаакиевском соборе во время торжества к 23 февраля, отреагировала РПЦ. О путешествиях «на подводной лодочке с атомным моторчиком», Америке, которую «открыли зря», и прочих «тру-ля-ля» в стенах собора высказался председатель Отдела внешних церковных связей Московской патриархии, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/694120" frameborder="0"></iframe> В Исаакиевском соборе хор Петербурга спел песню про ядерную бомбежку Америки.

– Таких событий происходить не должно: стены храма должны оглашаться священными песнопениями, – сказал митрополит в эфире программы «Церковь и мир» на «России 24». – На этом храме стоит надпись: «Дом мой домом молитвы наречется». Если в храме происходит концерт духовной музыки, то это должна быть именно духовная религиозна музыка. Это не должны быть произведения, которые могут вызвать соблазн, критику.

По мнению представителя духовенства, случай с залихватской песней «лишний раз напомнил о ненормальном статусе собора и о том, что он должен принадлежать Церкви».

– При том он может сохранять все музейные функции и предоставлять помещения для концертов, – добавил митрополит. – Так, например, происходит в Храме Христа Спасителя, где звучит и музыка светская, иной раз даже эстрадная, но все это происходит в рамках приличия.

ИСТОЧНИК KP.RU