2019-03-09T17:55:03+03:00
Происшествия

Со льда Финского залива спасли 97 рыбаков

Чтобы перебросить катера за закрытую дамбу, пришлось провести целую спасательную операцию
Анна ПОСЛЯНОВА
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На помощь спасателям пришли сотрудники ГИБДД. Фото: УГИБДД МВД по Петербургу и ЛенобластиНа помощь спасателям пришли сотрудники ГИБДД. Фото: УГИБДД МВД по Петербургу и Ленобласти
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Запрет на выход на лед, который официально действует в Петербурге с 7 марта, и шторм на Финском заливе не напугал рыбаков. В итоге сотня любителей подледного клева едва не отправилась в плавание по Балтике на льдинах.

– Мы предупреждали, что погодные условия 9 марта способствуют интенсивному разрушению ледового покрова, – сообщают в ГУ МЧС по Петербургу. – Но все равно, по данным на 16:00, спасательные подразделения привлекали для помощи рыбакам восемь раз.

Пикантности ситуации, и так смертельно опасной, добавила дамба, которую закрыли из-за угрозы наводнения ранним утром. Прийти на помощь экстремалам с удочками привычным способом – на катерах на воздушных подушках – спасатели не могли. Пришлось исхитриться и переправить катера за дамбу по суше.

– Задействовали спецтехнику ГИБДД: в кратчайшие сроки к петербургской дамбе прибыли экипажи эвакуаторов, которые перевезли спасательные катера на другую сторону КЗС, минуя закрытые створы, – объясняют в МЧС. – Благодаря этому 97 рыбаков благополучно доставили на берег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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