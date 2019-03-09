2019-03-09T20:09:34+03:00
Происшествия

Молодой житель Пикалева на 8 Марта зарезал и сжег бабушку, которая его вырастила

Поводом к убийству стали алкоголь и деньги
Анна ПОСЛЯНОВА
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За убийство собственной бабушки парню грозит до пятнадцати лет тюрьмыЗа убийство собственной бабушки парню грозит до пятнадцати лет тюрьмыФото: Лия МУРАДЬЯН
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Пожар, который вспыхнул в одной из квартир Пикалева вчера, 8 марта, обернулся криминалом. В обгоревших стенах жилища нашли тело 66-летней хозяйки, которая явно была убита: на груди и животе несчастной зияли ножевые ранения.

Следователи быстро завели уголовное дело. Первым подозреваемым стал 22-летний внук пенсионерки: женщина воспитывала его одна. Увы, люди в форме, похоже, не ошиблись.

– В ночь на 8 марта молодой человек вернулся домой нетрезвым, – сообщают в СУ СК по Ленобласти. – В ходе конфликта с бабушкой он несколько раз ударил ее ножом в грудь и живот. После убийства молодой человек попытался скрыть следы преступления и скрылся.

Конфликты между бабушкой и внуком возникали из-за денег: парень работать не хотел, а на пенсию не проживешь.

Теперь искать работу молодому человеку и не придется: в УФСИН этот вопрос решат за него. За убийство собственной бабушки парню грозит до пятнадцати лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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