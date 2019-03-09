2019-03-09T20:24:45+03:00
Общество

Умер настоятель Казанского собора Павел Красноцветов

Отцу Павлу было 87 лет
Анна ПОСЛЯНОВА
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Отпевание батюшки состоится 13 марта. Фото: Казанский кафедральный соборОтпевание батюшки состоится 13 марта. Фото: Казанский кафедральный собор
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Протоиерей Павел Красноцветов, который служил настоятелем Казанского собора Петербурга последние 23 года, умер сегодня, 9 марта. Священнослужителю было 87 лет.

Павел Григорьевич был родом из села Арамашево Тюменской области, из семьи потомственных священнослужителей. Дед Красноцветова, сын священника, будучи клириком церкви Всех святых в Тюмени, был расстрелян в 1937 году. Отец служил в Покровском храме Барнаула.

Будущий священник окончил Московскую духовную семинарию в 1955 году, а в 1973-ем заочно выучился в Московской духовной академии. Служил в Киселеве, Ярославле, Берлине. После заграничной командировки его назначили в 1970-ом настоятелем Александро-Невского храма Красного Села, затем – настоятелем Князь-Владимирского собора. В 1975-1981 годы Красноцветов был благочинным патриарших приходов Финляндии, в 1982-1986-ом служил настоятелем Никольского собора в Вене. После трудился в Спасо-Преображенском и вновь Князь-Владимирском соборах Ленинграда и Петербурга. Казанский собор Красноцветов возглавил в 1996 году.

– 13 марта в Казанском кафедральном соборе совершат чин отпевания протоиерея Павла Красноцветова, службу возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, – сообщают в соборе. – Погребен отец Павел будет рядом с могилой своего сына, протоиерея Григория Красноцветова, на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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