2019-03-10T10:50:14+03:00
Общество

В центре Петербурга продается 5-звездочный отель за 3 млрд рублей

Несколько лет назад ему уже пытались найти нового владельца, но безуспешно
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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В Петербурге продают "Эмеральд". Фото: скриншот сайта.В Петербурге продают "Эмеральд". Фото: скриншот сайта.
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Пятизвездочный отель «Эмеральд» на Суворовском проспекте может сменить владельца. Объявление о продаже гостиницы появилось на сайте бесплатных объявлений «Авито». За семиэтажный комплекс с фитнес-центром, сауной и рестораном владелец просит почти три миллиарда рублей.

Причина, по которой хозяин решил распрощаться с отелем, не уточняется. Зато красочно расписаны плюсы такого вложения средств. По словам автора объявления, в сезон месячный оборот бизнеса достигает 80 миллионов рублей. В тихое время показатели скромнее - 40 миллионов.

- В стоимость продажи включена вся мебель, техника, принадлежности и оборудование. Это полностью налаженный и функционирующий бизнес, - утверждается в сообщении.

Кстати, продать «Эмеральд» пытаются не в первый раз. Несколько лет назад отелю искали нового владельца. Однако успехом поиски не увенчались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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