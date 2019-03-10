«Напоминает жабу»: Петербурженка купила детский сок с куском плесени внутри

СЕГОДНЯ 11:46 2019-03-10T11:46:13+03:00

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Сок с «сюрпризом» приобрела на днях жительница Купчино. Вместо фруктовой мякоти женщина обнаружила в упаковке кусок темно-зеленой слизи. В социальных сетях она поделилась фотографиями покупки.

- Коробка была не мятая, не вздутая, ничего не протекало, ничего не бултыхалось внутри. Взяли 4 штуки. Все нормальные, а один такой. Будьте осторожнее, - предупредила она.

Выглядит жижа мерзко и, по словам пользователей, чем-то напоминает жабу.

- А ведь могли просто вставить трубочку и начать пить. И такое еще продают для детей, - возмутились в комментариях местные жители.

Они рассказали, что такое могло произойти из-за нарушения герметичности упаковки. К слову, отреагировали на пост и представители магазина. Они предложили женщине обратиться к администрации, чтобы вернуть деньги.

- Также можно оформить обращение по факту данного нарушения. Для этого, пожалуйста, сообщите нам точный адрес магазина, время покупки, наименование товара, а также ваш контактный номер телефона, - попросили они. - Если имеются фотографии штрих-кода или чека, прикрепите их к сообщению. Разберемся.

ИСТОЧНИК KP.RU