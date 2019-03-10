Атмосферный фронт, принесший шквалистый ветер, покинул Петербург

СЕГОДНЯ 12:41 2019-03-10T12:41:48+03:00

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Субботний шторм заставил многих петербуржцев провести выходной день в домашней обстановке. Стихия разгулялась не на шутку. Сильный ветер закрыл дамбу и аэропорт Пулково, покосил остановки общественного транспорта, повалил светофоры и дорожные знаки. К вечеру погода немного успокоилась. Как объяснили в Гидрометцентре России, шторм в Северную столицу принес атмосферный фронт с Балтики. Сейчас он миновал Петербург и ушел на восток.

По информации ведомства, в воскресенье в Петербурге ожидается до +5 градусов. При этом ветер будет дуть не быстрее 4 метров в секунду. В начале рабочей в Северной столице немного похолодает.

- В понедельник небольшой, местами умеренный снег. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -4....-6 гр., днем 0...-2 градусов. В ночь на вторник ожидаются порывы сильного ветра. Температура воздуха ночью -5....-7 гр., днем -2... -4 градусов.

Спасатели предупреждают о гололедице на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU