Петербуржцы провожают зиму «петушиными боями» и румяными блинами
В Петербурге стартовали долгожданные масленичные гуляния. Главной площадкой традиционно стала Петропавловская крепость. На площади у Нарышкина бастиона сразу после церемонии полуденного выстрела началось праздничное действо – с танцами, народными забавами, конкурсами и вкусными угощениями.
Масленичные гуляния в Санкт-Петербурге.
- Народ гуляет, много детей. Проводятся мастер –классы. Можно, например, изготовить «масленичку», узнать вес про гравюры, расписать красками декоративных зайцев, – передает корреспондент «КП» с места событий.
Весело в Петербурге и на других площадках. Например, на Елагином острове проходят «петушиные бои» на козлах и местер-классы дружинников, а в парке 300-летия - выступление творческих коллективов, конкурсы, кулачные бои, лучники.
Лучники приготовили шоу в парке 300-летия.Фото: Артем КИЛЬКИН
Фото: Артем КИЛЬКИН
Эффектным завершением праздника станет сжигание чучела - главного символа праздника, олицетворяющего уходящую зиму.
ИСТОЧНИК KP.RU