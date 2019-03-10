Петербуржцы провожают зиму «петушиными боями» и румяными блинами

СЕГОДНЯ 13:23 2019-03-10T13:23:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Петербурге стартовали долгожданные масленичные гуляния. Главной площадкой традиционно стала Петропавловская крепость. На площади у Нарышкина бастиона сразу после церемонии полуденного выстрела началось праздничное действо – с танцами, народными забавами, конкурсами и вкусными угощениями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/696257" frameborder="0"></iframe> Масленичные гуляния в Санкт-Петербурге.

- Народ гуляет, много детей. Проводятся мастер –классы. Можно, например, изготовить «масленичку», узнать вес про гравюры, расписать красками декоративных зайцев, – передает корреспондент «КП» с места событий.

Весело в Петербурге и на других площадках. Например, на Елагином острове проходят «петушиные бои» на козлах и местер-классы дружинников, а в парке 300-летия - выступление творческих коллективов, конкурсы, кулачные бои, лучники.

Лучники приготовили шоу в парке 300-летия.Фото: Артем КИЛЬКИН

Фото: Артем КИЛЬКИН

Эффектным завершением праздника станет сжигание чучела - главного символа праздника, олицетворяющего уходящую зиму.

ИСТОЧНИК KP.RU