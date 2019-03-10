2019-03-10T15:47:59+03:00
Общество

Площадь жилого комплекса в районе Пулковской обсерватории сократят в 5 раз

Застройщик ограничится строительством первой очереди «Планетограда»
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Строительство заморозили осенью 2017 года. Фото: "Красивый Петербург"Строительство заморозили осенью 2017 года. Фото: "Красивый Петербург"
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Жилой комплекс «Планетоград» вызвал немало споров. Микрорайон площадью 1,6 млн. кв. м. должен был вырасти на Пулковских высотах, что очень тревожило горожан. Противники строительства неоднократно заявляли, что ЖК уничтожит парковую зону, а также будет мешать наблюдениям астрономов.

10 марта состоялась рабочая встреча врио губернатора Александра Беглова и председателя совета директоров «Сэтл Групп» Максима Шубарева, посвященная «Планетограду». На ней было решено, что проект жилого комплекса сократят почти в пять раз.

- Согласно достигнутой договоренности компания ограничится возведением только первой очереди проекта – 330 тысяч квадратных метров малоэтажного и среднего строительства из ранее запланированных 1,6 млн, - сообщается на сайте правительства Петербурга.

Также в пресс-службе уточняют, что решение о корректировке проекта было подтверждено обеими сторонами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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