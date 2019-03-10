Жители Купчино пожаловались на рекламу наркотиков у входа в детскую поликлинику

СЕГОДНЯ 16:38 2019-03-10T16:38:55+03:00

Петербуржцы отмечают, что такие же сообщения видели на школах и детских площадках

Изменить размер текста: A A

Петербуржцы не первый раз жалуются на рекламу наркотиков, которую оставляют неизвестные на фасадах зданий. Встречаются они как в центре города, так и на окраинах города. Одно из таких объявлений заметили жители Купчино. Его нанесли краской у входа в детскую поликлинику.

- Повели ребенка в детскую поликлинику, а там прямо на входе на стене - свежая реклама запрещенных препаратов. Охраннику и работнице регистратуры сказали, чтобы замазали или хоть заклеили, - сообщают местные жители.

Они отмечают, что весь район давно кишит подобными объявлениями. Их они встречали на школах и детских площадках.

- У распространителей совести давно нет, нечему удивляться, - сетует автор. - Остается только бороться.

ИСТОЧНИК KP.RU