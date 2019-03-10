2019-03-10T16:38:55+03:00
Общество

Жители Купчино пожаловались на рекламу наркотиков у входа в детскую поликлинику

Петербуржцы отмечают, что такие же сообщения видели на школах и детских площадках
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Подобные объявления встречаются во всех районах города.Подобные объявления встречаются во всех районах города.Фото: Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Петербуржцы не первый раз жалуются на рекламу наркотиков, которую оставляют неизвестные на фасадах зданий. Встречаются они как в центре города, так и на окраинах города. Одно из таких объявлений заметили жители Купчино. Его нанесли краской у входа в детскую поликлинику.

- Повели ребенка в детскую поликлинику, а там прямо на входе на стене - свежая реклама запрещенных препаратов. Охраннику и работнице регистратуры сказали, чтобы замазали или хоть заклеили, - сообщают местные жители.

Они отмечают, что весь район давно кишит подобными объявлениями. Их они встречали на школах и детских площадках.

- У распространителей совести давно нет, нечему удивляться, - сетует автор. - Остается только бороться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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