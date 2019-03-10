Жители Купчино пожаловались на рекламу наркотиков у входа в детскую поликлинику
Петербуржцы не первый раз жалуются на рекламу наркотиков, которую оставляют неизвестные на фасадах зданий. Встречаются они как в центре города, так и на окраинах города. Одно из таких объявлений заметили жители Купчино. Его нанесли краской у входа в детскую поликлинику.
- Повели ребенка в детскую поликлинику, а там прямо на входе на стене - свежая реклама запрещенных препаратов. Охраннику и работнице регистратуры сказали, чтобы замазали или хоть заклеили, - сообщают местные жители.
Они отмечают, что весь район давно кишит подобными объявлениями. Их они встречали на школах и детских площадках.
- У распространителей совести давно нет, нечему удивляться, - сетует автор. - Остается только бороться.
ИСТОЧНИК KP.RU