На проспекте Энгельса рекламный щит придавил двух прохожих
Жертвами субботней непогоды стали двое петербуржцев. Сильный ветер снес рекламный щит недалеко от станции метро «проспект Просвещения». В тот момент, когда гигантская конструкция начала падать, мимо спешили люди. Двое прохожих не успели отскочить – билборд свалился на них.
На место происшествия прибыли медики. Они госпитализировали пострадавших в «Елизаветинскую больницу» с травмами различной степени тяжести. Как сообщает вице-губернатор Петербурга Анна Митянина, они до сих пор находятся в медучреждении.
- По состоянию на 16:00 пострадавшие остаются в реанимации, состояние тяжелое, - уточнила она.
Как раньше писала «Комсомольская правда», причиной ветра в Петербурге стал атмосферный фронт, пришедший с Балтики. Штормовой ветер заставил петербуржцев понервничать – в городе падали дорожные знаки, деревья и светофоры, а в Кудрово перевернулась бытовка со строителями внутри.
ИСТОЧНИК KP.RU