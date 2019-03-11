Погода на 11 марта в Петербурге: Легкий мороз и снег

СЕГОДНЯ 07:53 2019-03-11T07:53:28+03:00

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Несмотря на то, что на календаре уже началась третья неделя весны, зимний морозец все никак не уходит из Петербурга. После воскресного потепления, утром в понедельник, 11 марта, все лужи покрылись толстым слоем льда, на дорогах Северной столицы вновь очень скользко, а погода говорит о том, что холода продержатся ближайшие дни.

- Ночью 11 марта в Петербурге температура воздуха опустилась до минус 4-6 градусов. Днем в городе немного потеплеет. К полудню на улицах Северной столицы будет стоять легкий двухградусный мороз, в отдельных районах отметка на столбике термометра достигнет нуля, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Солнце 11 марта в Петербурге ждать не стоит. Синоптики прогнозируют облачную погоду с небольшим, умеренным снегом днем. Ветер ожидается переменный слабый.

Минусовая температура в Северной столице продержится еще пару дней. Днем в среду, 13 марта, солнце выйдет из-за туч, а воздух прогреется до плюс 1 градуса тепла. Весна уже не за горами.

ИСТОЧНИК KP.RU