Из-за ошибки коммунальщиков Маяковская улица в Петербурге превратилась в реку

СЕГОДНЯ 08:26 2019-03-11T08:26:00+03:00

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Одна из центральных улиц Петербурга вмиг превратилась в бурлящую реку. В ночь с воскресения на понедельник, с 10 на 11 марта, на Маяковской улице прорвало трубу с холодной водой. Произошла авария около дома 34, в том месте, где коммунальщики проводили ремонтные работы.

- Вода потоком разливается по дороге. Во двор уже не зайти. Залило все, даже парадные, - жалуются местные жители в социальных сетях.

На видео, которое опубликовано в интернете, видно, как сильным потоком вода разливается по широкой улице, заливаясь во дворы. Люди не могут перейти дорогу, некоторые даже не могут попасть к себе домой.

Маяковскую улицу в Петербурге затопило холодной водой.

Не пощадил потоп и подвальные помещения магазинов. Вода залила все цокольные и первые этажи близстоящих домов.

Привыкшие уже к таким потопам петербуржцы шутят и предлагают отправляться купаться в этой бурной реке. Однако утром в понедельник это уже сделать не получиться. После ночного легкого мороза вся вода на Маяковской улице замерзла и превратилась в большой каток.

ИСТОЧНИК KP.RU