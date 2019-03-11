Три машины сгорели в Приморском районе Петербурга

СЕГОДНЯ 09:33 2019-03-11T09:33:10+03:00

Три автомобиля сгорели на проспекте Королева в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В ночь на 10 марта до дворе на проспекте Королева загорелись автомобили [видео]

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Полиция Приморского района Петербурга выясняет обстоятельства, при которых сгорели три автомобиля. Возгорание началось рано утром в воскресение, 10 марта, в одном из дворов на проспекте Королева.

- На Королева у дома 59, корпус 5 загорелась машина, - рассказали очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

Изначально пламя охватило только один автомобиль, однако постепенно огонь перекинулся на две другие стоящие рядом машины. Местные жители предполагают, что причиной возгорания мог стать поджог, однако официальных подтверждений этой версии нет.

На проспекте Королева в Петербурге сгорели три машины .

С возгоранием помогли прибывшие на место ЧП пожарные. В результате пожара среди людей пострадавших нет. Автомобиль «Хендай I-40» выгорел полностью, от него остался только обгоревший корпус. Также огонь повредил лакокрасочные покрытия еще двух авто марки «Хендай» - «Туксон» и «Солярис».

На данный момент правоохранительные органы проводят проверку и выясняют, при каких обстоятельствах начался пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU