Канатоходец в костюме гвардейца прошел между двух зданий в центре Петербурга

СЕГОДНЯ 10:43 2019-03-11T10:43:24+03:00

"Британский гвардеец" прошел между домами в Петербурге на высоте 15 метров Фото: стоп-кадр с видео в Instagram

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У кого-то утро начинается с кофе, а у экстрималов с покорения очередной стропы. Канатоходец Максим Кагин в понедельник, 11 марта, прошелся по натянутой стропе между двумя зданиями в центре Петербурга. Одет при этом спортсмен был очень ярко – красный китель, черные штаны и черная высокая шапка как у британских гвардейцев.

- Идет шикарно, мягко, гладко, - комментирует коллега канатоходца Кагина Александр Грибанов, который опубликовал несколько видео проходок по стропе в своем Instagram.

Первый проход по канату, натянутому между домами на высоте около 15 метров, дался экстрималу легко. Без запинки и падений он добрался от крыши одного здания, до другой. Однако преодолеть путь снова уже в полном гвардейском обмундированию Максиму Кагину удалось не также просто. Специально для этого трюка на стропу был натянут «парус», над которым шагал канатоходец. В какой-то момент спортсмен сорвался и упал, но его спасла страховка.

flowbalance Канатоходец Максим Кагин прошел по натянутой стропе между домами в центре Петербурга

Несмотря на неудачу, канатоходец вновь поднялся на ноги и прошел весь путь от начала до конца.

ИСТОЧНИК KP.RU