У петербургской школьницы случился выкидыш после сексуальных утех с ровесником
В детскую больницу № 5 имени Филатова в Петербурге вечером в воскресение, 10 марта, привезли юную пациентку в необычном положении. Как стало известно 11 марта, у 16-летней школьницы случилось прерывание беременности.
- Около девяти часов вечера в воскресение девочка 2003 года рождения была доставлена в больницу. Врачи забрали школьницу из квартиры на Серебристом бульваре в Приморском районе Петербурга после того, как у нее произошел выкидыш, - пишет «Мойка78».
О том, на каком сроке прервалась беременность молодой девочки, не сообщается. Что стало причиной для потери плода, также не уточняется. Известно, что медики оценивают состояние юной пациентки как удовлетворительное.
Мать 16-летней девочки сообщила о том, что ее дочь начала вести половую жизнь в декабре 2018 года. Отец неродившегося ребенка - некий несовершеннолетний приятель школьницы. Однако ни мать, ни девочка имени молодого человека не раскрывают.
ИСТОЧНИК KP.RU