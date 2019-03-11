У петербургской школьницы случился выкидыш после сексуальных утех с ровесником

СЕГОДНЯ 11:09 2019-03-11T14:04:58+03:00

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В детскую больницу № 5 имени Филатова в Петербурге вечером в воскресение, 10 марта, привезли юную пациентку в необычном положении. Как стало известно 11 марта, у 16-летней школьницы случилось прерывание беременности.

- Около девяти часов вечера в воскресение девочка 2003 года рождения была доставлена в больницу. Врачи забрали школьницу из квартиры на Серебристом бульваре в Приморском районе Петербурга после того, как у нее произошел выкидыш, - пишет «Мойка78».

О том, на каком сроке прервалась беременность молодой девочки, не сообщается. Что стало причиной для потери плода, также не уточняется. Известно, что медики оценивают состояние юной пациентки как удовлетворительное.

Мать 16-летней девочки сообщила о том, что ее дочь начала вести половую жизнь в декабре 2018 года. Отец неродившегося ребенка - некий несовершеннолетний приятель школьницы. Однако ни мать, ни девочка имени молодого человека не раскрывают.

ИСТОЧНИК KP.RU