Курьера службы доставки еды зарезали ночью на «Звездной»

СЕГОДНЯ 12:26 2019-03-11T14:05:08+03:00

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В социальных сетях появилась информация о том, что в ночь с субботы на воскресение, с 9 на 10 марта, недалеко от станции метро «Звездная» в Московском районе Петербурга местные жители обнаружили труп. Тело неизвестного человека лежало рядом с дорогой. Одет убитый был в фирменную одежду курьера одной из служб доставки еды.

- Ночью рядом с ТЦ «Континент» зарезали курьера. Скорая полтора часа ждала машину и полицию, - рассказали в социальных сетях очевидцы.

Никаких официальных подтверждений этой информации пока нет. На фотографиях, опубликованных в сети, видна фирменная зеленая сумка и одежда службы доставки еды.

Петербуржцы оказались ошарашены этой новостью и сравнили произошедший инцидент с 90-ми годами. Горожане были удивлены тому, что кто-то мог напасть на курьера из-за денег или еды.

- Казалось бы, что там грабить и тем более, зачем убивать ради этих копеек? Однако, грабят и убивают.

- Курьеры, это же молодые парни и девчонки, вот у кого рука поднялась, - огорченно писали петербуржцы в социальной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU