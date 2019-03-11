СЕГОДНЯ 12:49 2019-03-11T12:49:30+03:00

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Самый большой и новый стадион Петербурга установил новый рекорд. «Газпром Арена» приняла миллионного посетителя. Это произошло в минувшее воскресение, 10 марта, во время футбольного матча между петербургской командой «Зенит» и гостями «Уфа».

- В общей сложности к 10 марта 2019-го года арена приняла 1 миллион 22 тысячи гостей в сезоне 2018/19, - сообщается информация на официальном сайте ФК «Зенит».

Также сине-бело-голубые поблагодарили болельщиков за поддержку петербургской команды и интерес к мероприятиям, которые прошли на стадионе в этом сезоне. Помимо футбольных матчей, в том числе и чемпиона мира FIFA, на арене состоялись игры сборной России по хоккею и клуба СКА. Один из рекордов по посещаемости установил концерт группы «Ленинград». Послушать рок-музыку в октябре минувшего года на «Газпром Арену» пришло более 65 тысяч зрителей.

На крайний матч «Зенита» пришли посмотреть почти 42,5 тысячи болельщиков. Но на этом сине-бело-голубые останавливаться не собираются. Фанатов футбола спортсмены приглашают посетить стадион 17 марта, чтобы увидеть игру со «Спартаком».

ИСТОЧНИК KP.RU