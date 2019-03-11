2019-03-11T13:50:08+03:00
Общество

Единая карта петербуржца должна заработать с 1 мая 2019 года

Смольный выделил 93 миллиона рублей на подготовку системы к работе
Александра МЕДВЕДЕВА
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Получить карту любому петербуржцу старше 16 лет можно будет в банках – партнерах. Фото: Правительство ПетербургаПолучить карту любому петербуржцу старше 16 лет можно будет в банках – партнерах. Фото: Правительство Петербурга
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Смольный запустил процедуру поиска подрядчика, который будет обеспечивать работу Единой карты петербуржца в 2019 году. На это выделяется 93 миллиона 186 тысяч рублей. Аукцион появился 7 марта на сайте госзакупок. Заявки принимаются до 1 апреля. По конкурсным документам, работать победитель аукциона должен уже с 1 мая 2019 года. На это же время Смольным анонсирован и запуск Единой карты петербуржца (ЕКП).

Центр информационного обеспечения сообщает, что на сегодняшний день предполагается запуск 4-х приложений на карте: на нее можно будет занести персональную информацию, данные о проездных билетах в общественном транспорте, платежные сведения банковских карт и электронную подпись для оформления юридических документов.

Получить карту любому петербуржцу старше 16 лет можно будет в банках – партнерах. Для этого нужно будет подать личное заявление. Выдаваться и обслуживаться карта будет бесплатно. Кроме этого можно будет по карте получать скидки в коммерческих организациях – партнерах программы, например, в области здравоохранения. Одна из целей внедрения карт, как сообщает комитет по экономике, – увеличение доли безналичных расчетов и усиление государственного контроля над финансовыми потоками.

Организация, которая будет обеспечивать работу системы, должна иметь ряд специальных лицензий, например, от ФСБ на право работать с шифровальными (криптографическими) средствами, а также лицензию на право обеспечивать техническую защиту конфиденциальной информации. Установка системы мониторинга, по техническому заданию, оценена в 3,4 миллиона рублей. Весь мониторинг системы – более 13 миллионов рублей. Сопровождение баз данных оценено в 4,5 миллиона рублей. Размещение мобильных приложений карты в магазинах приложений Google Play и App Store – более 3 миллионов рублей. На отправку сообщений держателям карт выделяется 7,4 миллиона рублей. На защиту информации от несанкционированного доступа закладывается 2,3 миллиона рублей. А сопровождение пользователей системы обойдется в 17,2 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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