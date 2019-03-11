Петербуржцы выбрали маршрут Большого Велопарада-2019

СЕГОДНЯ 14:44 2019-03-11T14:44:12+03:00

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Как только полностью растает снег на улицах Петербурга, в городе состоится Большой Велопарад-2019. 26 мая тысячи велосипедистов соберутся у БКЗ «Октябрьский» для того, чтобы проехаться по Северной столице, а также объявить сезон двухколесного транспорта открытым. Маршрут, по которому будет проходить заезд, петербуржцы выбирали сами путем голосования.

- На официальной странице Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга «ВКонтакте» завершилось голосование по выбору маршрута Большого Велопарада – 2019, - сообщила пресс-служба правительства города на Неве.

В голосовании приняло участие более восьми тысяч человек. На выбор было предложено три маршрута, но победил только один из них. Большинство 48,32 процентов выбрали маршрут, который будет стартовать от БКЗ «Октябрьский» и пройдет по живописным местам Северной столицы: Невский проспект, Дворцовая набережная, Троицкий мост, Гренадерский мост, Ушаковская набережная, Яхтенная улица. Финишная черта будет находиться в Парке 300-летния на побережье Финского залива. Всего длинна маршрута составит 17 километров.

Начнется Большой Велопарад утром в воскресение, в то время, когда по дорогам города меньше всего ездят автомобили. О возможных перекрытиях конкретных участков улично-дорожной сети горожане и гости города будут проинформированы заранее, поэтому каждый автомобилист и пешеход сможет тщательно спланировать свой маршрут на период ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU