Многодетная мать из Петербурга, которая морила голодом троих детей, предстала перед судом

СЕГОДНЯ 15:04 2019-03-11T15:05:59+03:00

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Жительница Пушкинского района Петербурга предстала перед судом за неисполнение обязанностей по воспитанию своих детей. У женщины попросту отсутствовал материнский инстинкт. К своим троим детям петербурженка относилась халатно и жестоко.

- Женщина 1982 года рождения является матерью троих детей: 2003, 2003 и 2011 года рождения. С января по декабрь 2017 года она, проживая с малышами, оставляла их без материнской заботы и внимания, жестоко обращалась с ними, недокармливала детей, а также не предоставляла медицинской помощи и необходимого ухода, - сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Состояние детей, пока они были с женщиной, оказалось настолько плохим, что забрав их у нерадивой матери, отправили на стационарное лечение в городское больницы с различными диагнозами. После малышей отправили в учреждение социального обслуживания для детей.

На данный момент женщина полностью лишена родительских прав. Во время суда мать свою вину признала. В качестве наказания петербурженке был назначен штраф в размере 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU