Малолетних националистов Петербурга осудили за «вагон для белых»

СЕГОДНЯ 15:26 2019-03-11T15:26:12+03:00

Двух несовершеннолетних расистов осудили условно за нападение на людей в метро Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Петербурге Ленинский районный суд в понедельник, 11 марта, огласил приговор двум несовершеннолетним националистам. Молодые люди жестоко избили троих пассажиров метро. Причиной тому стала расовая ненависть подростков к представителям не европейской внешности.

- В декабре 2017 года трое парней на станции метро «Технологический институт» напали на гражданина Республики Союз Мьянма. Набросились петербуржцы на человека, используя малозначительный надуманный повод, и избили его по голове и телу, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Но на этом малолетние расисты не остановились. Они забежали в вагон поезда, который ехал в сторону станции «Балтийская», где утроили беспредел. С криками «Вагон для белых! Россия для русских» они стали избивать мужчин руками и ногами, а после одного из них выкинули его из вагона на платформу станции метро «Технологический институт».

Троих хулиганов попытались остановить пассажиры, на которых молодые люди начали замахиваться самодельными нунчаками, а после и вовсе пригрозили туристическим ножом.

Только двое из троих хулиганов оказались перед судом. Им назначены условные наказания сроком на 3,5 и 3 года. Третий националист скрывается от правосудия в Эстонии.

ИСТОЧНИК KP.RU