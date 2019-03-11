2019-03-11T15:26:12+03:00
Происшествия

Малолетних националистов Петербурга осудили за «вагон для белых»

Трое парней жестоко избили пассажиров метро за не славянскую внешность
Лилия КОЗЛОВА
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Двух несовершеннолетних расистов осудили условно за нападение на людей в метро ПетербургаДвух несовершеннолетних расистов осудили условно за нападение на людей в метро ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге Ленинский районный суд в понедельник, 11 марта, огласил приговор двум несовершеннолетним националистам. Молодые люди жестоко избили троих пассажиров метро. Причиной тому стала расовая ненависть подростков к представителям не европейской внешности.

- В декабре 2017 года трое парней на станции метро «Технологический институт» напали на гражданина Республики Союз Мьянма. Набросились петербуржцы на человека, используя малозначительный надуманный повод, и избили его по голове и телу, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Но на этом малолетние расисты не остановились. Они забежали в вагон поезда, который ехал в сторону станции «Балтийская», где утроили беспредел. С криками «Вагон для белых! Россия для русских» они стали избивать мужчин руками и ногами, а после одного из них выкинули его из вагона на платформу станции метро «Технологический институт».

Троих хулиганов попытались остановить пассажиры, на которых молодые люди начали замахиваться самодельными нунчаками, а после и вовсе пригрозили туристическим ножом.

Только двое из троих хулиганов оказались перед судом. Им назначены условные наказания сроком на 3,5 и 3 года. Третий националист скрывается от правосудия в Эстонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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