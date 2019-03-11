За неделю с гриппом и простудой в больницу попали 329 петербуржцев

СЕГОДНЯ 15:30 2019-03-11T15:30:25+03:00

Вирусы отступают, хоть без боя и не сдаются

Изменить размер текста: A A

Заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) в Петербурге явно пошла на спад. Если в пиковые периоды число заболевших приближалось к пяти сотням в неделю, то сейчас опустилась практически до 300.

- С 4 по 10 марта в Боткинскую больницу с диагнозом грипп и ОРВИ доставлено 329 человек, - сообщает пресс-служба медучреждения.

Количество заболевших оказалось даже меньше прогноза примерно на 40 человек, как ранее предполагали медики. При этом из 329 пациентов грипп подтвердился лишь у 51 больного.

Что касается всего зимнего периода, то с 17 декабря 2018 года по настоящий момент на койках в Боткинской больнице оказался 4371 пациент. Это почти на треть меньше, чем годом ранее, когда в клинике лечился 6731 человек.

Эпидемии гриппа в нынешнем зимнем сезоне в Петербурге фактически не было.

ИСТОЧНИК KP.RU