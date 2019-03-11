В период зимней уборки владельцев «автохлама» будут быстрее привлекать к ответственности

СЕГОДНЯ 16:01 2019-03-11T16:01:06+03:00

Теперь хозяевам «подснежников» дадут всего 7 дней на то, чтобы убрать авто

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Тема уборки снега нынешней зимой актуальна как никогда. Коммунальные службы города трудились в поте лица, но ничего не могли поделать со стихией. А очищать улицы вдобавок мешали припаркованные и брошенные автомобили. Приструнить последних решили депутаты.

- Комиссия ЗакСа по вопросам правопорядка и законности одобрила изменения в административное законодательство Петербурга, для того, чтобы оперативнее наказывать владельцев «автохлама», - сообщает пресс-служба депутата Александра Тетердинко – автора законопроекта.

Согласно предложению народного избранника, теперь у владельцев брошенных и разукомплектованных машин будет всего неделя, чтобы переставить свое движимо-недвижимое имущество. В противном случае их привлекут к ответственности.

Такая мера будет действовать в период с 16 октября по 15 апреля, что поможет убирать улицы быстрее.

ИСТОЧНИК KP.RU