2019-03-11T16:44:21+03:00
Происшествия

Банкир Антонов получил 2,5 года и штраф 300 тысяч за хищение 150 миллионов

Деньги были украдены со счетов банка «Советский»
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments2
Опальный банкир Владимир Антонов получил 2,5 года за хищение 150 миллионов из банка "Советский".Опальный банкир Владимир Антонов получил 2,5 года за хищение 150 миллионов из банка "Советский".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Сегодня в Выборгском районном суде Петербурга огласили приговор в отношении банкира Владимира Антонова, которого обвиняли в организации хищения 150 миллионов рублей у банка «Советский».

- Суд установил, что в октябре 2015 года Антонов, вступив в сговор с сотрудниками банка, вместе с сообщниками зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью «Сервис», которому была открыта кредитная линия, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Итогом деятельности злоумышленников стало получение 150 миллионов, выданных в качестве кредита подставной фирме. Деньги Антонов с сообщниками забрали себе – отдавать долг они не планировали изначально.

Позднее все попались. Сам Владимир Антонов вину признал. Суд назначил экс-банкиру и миллиардеру 2,5 года в исправительной колонии, а также присудил штраф в размере 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Движение по Рябовскому шоссе ограничат с марта по август из-за строительства трамвайной линии «Чижика»
На Лиственной улице в Сестрорецке появится частный детский сад за 50 миллионов рублей
В Ленинградской области восстановили в первозданном виде карельский эпос
В МЧС рассказали, как город пережил непогоду 9 марта
Автомобилистов предупредили об опасности выезда на лед
В период зимней уборки владельцев «автохлама» будут быстрее привлекать к ответственности
За неделю с гриппом и простудой в больницу попали 329 петербуржцев
Малолетних националистов Петербурга осудили за «вагон для белых»
Многодетная мать из Петербурга, которая морила голодом троих детей, предстала перед судом
Петербуржцы выбрали маршрут Большого Велопарада-2019
Единая карта петербуржца должна заработать с 1 мая 2019 года
«Газпром Арена» приняла миллионного посетителя
Курьера службы доставки еды зарезали ночью на «Звездной»
Полуголая парочка проехалась по Невскому на крыше авто
У петербургской школьницы случился выкидыш после сексуальных утех с ровесником
Канатоходец в костюме гвардейца прошел между двух зданий в центре Петербурга
«Опель» прилег на крышу на проспекте Маршала Жукова
Три машины сгорели в Приморском районе Петербурга
Петербуржцы подписывают петицию против кукол-вымогателей
Из-за ошибки коммунальщиков улица Маяковского в Петербурге превратилась в реку
Погода на 11 марта в Петербурге: Легкий мороз и снег
«Тяжелая победа в сложных условиях»: «Зенит» обыграл «Уфу» со счетом 2:1
На проспекте Энгельса рекламный щит придавил двух прохожих
Нобоа и Ригони вышли на поле в матче против «Уфы»
Жители Купчино пожаловались на рекламу наркотиков у входа в детскую поликлинику
Площадь жилого комплекса в районе Пулковской обсерватории сократят в 5 раз
Петербуржцы провожают зиму «петушиными боями» и румяными блинами
Атмосферный фронт, принесший шквалистый ветер, покинул Петербург