Банкир Антонов получил 2,5 года и штраф 300 тысяч за хищение 150 миллионов

СЕГОДНЯ 16:44 2019-03-11T16:44:21+03:00

Опальный банкир Владимир Антонов получил 2,5 года за хищение 150 миллионов из банка "Советский". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Сегодня в Выборгском районном суде Петербурга огласили приговор в отношении банкира Владимира Антонова, которого обвиняли в организации хищения 150 миллионов рублей у банка «Советский».

- Суд установил, что в октябре 2015 года Антонов, вступив в сговор с сотрудниками банка, вместе с сообщниками зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью «Сервис», которому была открыта кредитная линия, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Итогом деятельности злоумышленников стало получение 150 миллионов, выданных в качестве кредита подставной фирме. Деньги Антонов с сообщниками забрали себе – отдавать долг они не планировали изначально.

Позднее все попались. Сам Владимир Антонов вину признал. Суд назначил экс-банкиру и миллиардеру 2,5 года в исправительной колонии, а также присудил штраф в размере 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU