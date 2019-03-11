Автомобилистов предупредили об опасности выезда на лед

СЕГОДНЯ 16:57 2019-03-11T16:57:16+03:00

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Казалось бы, лед на Неве и Финском заливе непрочный, местами потрескался и сошел. Да и прочие водоемы Петербурга далеки от того состояния, чтобы по их поверхности можно было гулять. Но, тем не менее, находятся люди не только пешком, но и на машинах выезжающие на лед.

- Владельцы транспортных средств подвергают себя и пассажиров опасности, выезжая на ледовый покров водоёмов. Как итог - несчастные случаи, связанные с провалами автотранспорта под лед, и как следствие - гибель людей и утрата дорогостоящего имущества, - сообщает пресс-служба комитета по вопросам законности и правопорядка.

Проблема усугубляется тем, что обычно рядом нет никого, кто бы смог помочь. Трагедии происходят слишком быстро. Именно поэтому с 7 марта в Петербурге введен запрет выхода и выезда на лед. К сожалению, далеко не все горожане внимают предостережениям спасателей и даже штраф – от одной до пяти тысяч рублей, не может их остановить.

ИСТОЧНИК KP.RU