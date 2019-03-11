В МЧС рассказали, как город пережил непогоду 9 марта

СЕГОДНЯ 17:27 2019-03-11T17:27:58+03:00

Чтобы спасти рыбаков, сотрудникам МЧС пришлось использовать суда на воздушной подушке. Фото: ГУ МЧС СПб.

Шквалистый ветер, спасенные рыбаки и упавшие деревья – все, чем отметился «приятный» весенний денек

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Сегодня, кроме крупного и пушистого снега, ничего не напоминает о шторме, который пережил Петербург 9 марта. Но в региональном управлении МЧС все помнят. Спасатели подвели итоги беспокойного весеннего денька.

- В течение суток сотрудники МЧС 65 раз выезжали на помощь людям и коммунальным службам города, - рассказал в интервью радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» руководитель пресс-службы петербургского ГУ МЧС Андрей Литовка.

Из-за штормового ветра, порывы которого достигали 22 метров в секунду, падали деревья – 10 раз, а также рекламные, строительные и прочие конструкции. Ветер уносил заборы, срывал кровлю, валил светофоры, пластиковые туалетные кабинки и даже торговые павильоны.

От падения всего вышеперечисленного пострадали пять припаркованный автомобилей и двое прохожих – мужчин накрыл сломавшийся рекламный щит.

Также в беде оказались 97 рыбаков. Унесенных на льдине людей спасатели снимали с помощью катеров на воздушной подушке.

ИСТОЧНИК KP.RU