2019-03-11T17:53:28+03:00
Звезды

В Ленинградской области восстановили в первозданном виде карельский эпос

Новое прочтение «Калевалы» получило название «Сампо. Руны Похьелы»
Петр КИБЕР
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Новое прочтение "Калевалы" названо "Сампо. Руны Похьелы".Новое прочтение "Калевалы" названо "Сампо. Руны Похьелы".
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Многие петербуржцы, жители Ленобласти, да и просто любители северной культуры слышали о карело-финском эпосе «Калевала». Казалось, что ничего нового в историю не привнесешь, но два брата-писателя из Ленинградской области решили пересмотреть и переписать все на свой лад.

- «Калевала» известна по всему миру своим собранием карельских народных эпических песен (рун). К сожалению, вольный перевод некоторых важных деталей в основе эпоса по большому счету сводит на нет дальнейшее его повествование, - рассказывают Дмитрий и Алексей Бакулины, работавшие над книгой с 2009 года.

Полумифическая история из 50 рун (песен), записанная финским языковедом Элиасом Леннротом рассказывает о дохристианской жизни карело-финнов и сотворении мира. При этом «Калевала» издается на финском языке, а на карельском издания не существует.

Новая книга, получившая название «Сампо. Руны Похьелы» - это попытка восстановить историческую справедливость и факты, которые были искажены в авторской поэме Элиаса Леннрота «Калевала».

ИСТОЧНИК KP.RU

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