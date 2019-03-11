2019-03-11T19:22:16+03:00
Авто

Движение по Рябовскому шоссе ограничат с марта по август из-за строительства трамвайной линии «Чижика»

Жители Всеволожска, работающие в Петербурге, уже приготовились к новым пробкам
Петр КИБЕР
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Из-за строительства линии "Чижика" движение по Рябовскому шоссе ограничат почти на полгода.Из-за строительства линии "Чижика" движение по Рябовскому шоссе ограничат почти на полгода.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Все автомобилисты понимают, что развивать транспортную инфраструктуру так или иначе надо, но при этом никто не хочет стоять из-за этого в пробках. Особенно, когда в работу идет и без того загруженный участок. Так, с марта по август будет на Рябовском шоссе из-за трамвайной сети «Чижик».

- С 13 марта по 15 апреля ограничивается движение транспорта на пересечении Ириновского проспекта и улицы Коммуны, с закрытием сквозного проезда по ул. Коммуны, - сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Также с 13 марта по 9 августа будет ограничено движение транспорта по Рябовскому шоссе от Коммуны до Ржевской площади, а с 13 марта по 29 августа – по Ириновскому проспекту от улицы Передовиков до улицы Коммуны, без перекрестков.

И с 13 марта по 9 августа закрывается движение по Рябовскому шоссе от Сосновского проспекта к улице Коммуны, по Андреевской улице от Рябовского шоссе до улицы Красина,

а также ограничивается проезд транспорта по Красина у Андреевской улицы и от нее до улицы Коммуны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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