2019-03-11T20:37:44+03:00
Общество

За зиму в Петербурге выпало больше двух метров снега

Нынешний сезон побил восьмилетний рекорд по количеству осадков
Петр КИБЕР
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Больше человеческого роста - столько снега давно не падало на петербургскую землю.Больше человеческого роста - столько снега давно не падало на петербургскую землю.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Зима в Петербурге заканчивается. И пусть март еще огрызается метелями и штормами, в городе постепенно подводят итоги прошедшего зимнего сезона. Так, по подсчетам властей Северной столицы, за прошедшее время в городе выпало 210 сантиметров снега.

- Это самый высокий показатель за последние восемь лет. Причем если в прошлые годы снегопады равномерно распределялись по всему сезону – с октября по март-апрель, то в этом году основной удар пришелся на два зимних месяца и первые дни марта, - сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

Только за прошедшую мартовскую неделю выпало более 35 сантиметров снега. Объем убранного снега превысил 280 тысяч кубометров. А всего с начала зимы коммунальные службы Петербурга вывезли 3,7 миллиона кубометров снега. Это вполовину больше, чем в прошлом сезоне и в 12 раз больше, чем в 2014 году.

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Впрочем, сезон снегопадов пока не закончен, а приход температурной весны, с капелями и лужами синоптики обещают только после 22 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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