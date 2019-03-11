Суд оштрафовал проводницу, из-за которой пассажирка застряла между вагоном и перроном

СЕГОДНЯ 20:10 2019-03-11T20:10:21+03:00

В октябре на Московском вокзале между поездом и перроном провалилась пассажирка. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Смольнинский районный суд прекратил дело в отношении проводницы поезда «Москва-Санкт-Петербург», по вине которой тяжкий вред здоровью получила одна из пассажирок. Обвиняемая признала ошибку, попросила прощения у пострадавшей и выплатила ей компенсацию.

- Суд установил, что подсудимая, по прибытию поезда неправильно установила трап между вагоном и платформой, а также не проконтролировала безопасность его использования пассажирами, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что ЧП случилось в октябре 2018 года на Московском вокзале Северной столицы. При выходе из вагона пожилая женщина с сумками наступила на трап, который обрушился вместе с ней. Пассажирка застряла между вагоном и перроном. Позднее ее на скорой помощи увезли в больницу, где врачи диагностировали множественные переломы ребер.

Впрочем, суд учел все обстоятельства и не стал сурово наказывать проводницу, присудив ей штраф в 7 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU