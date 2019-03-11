2019-03-11T21:25:10+03:00
Происшествия

Движение по трассе Вологда-Тихвин полностью перекрыто из-за ДТП

В районе поселка Городище в Тихвинском районе Ленобласти столкнулись три грузовика и две легковушки
Петр КИБЕР
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Трасса Тихвин-Вологда перекрыта из-за ДТП возле Городища. Фото: Яндекс.Карты.Трасса Тихвин-Вологда перекрыта из-за ДТП возле Городища. Фото: Яндекс.Карты.
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Серьезные трудности в настоящий момент испытывают водители, оказавшиеся на федеральной автотрассе А-114 Вологда-Тихвин. Из-за массовой аварии, произошедшей в районе населенного пункта Городище, движение по дороге полностью перекрыто.

- По предварительным данным, около 20:00 на 478 километре федеральной дороги А-114 в Тихвинском районе Ленинградской области столкнулись три грузовых и два легковых автомобиля, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог (УПРДОР) «Северо-Запад».

К месту ЧП сразу же были направлены экипажи ГИБДД, машины скорой помощи и спасателей. Также туда выехали и ремонтные бригады УПРДОРа. Пока сведений о пострадавших в результате столкновения не поступало.

На настоящий момент полицейские уже организовали движение, но проезд в сторону Новой Ладоги от Тихвина, а также в обратном направлении остается крайне затрудненным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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