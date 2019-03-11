2019-03-11T21:45:38+03:00
Общество

Антимонопольщики вмешались в конкурс по очистке Муринского ручья на 54 миллиона рублей

Петербургское управление УФАС потребовало исправить документацию и продлить сроки отбора
Петр КИБЕР
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Петербургское УФАС приостановило конкурс на очистку русла Муринского ручья.Петербургское УФАС приостановило конкурс на очистку русла Муринского ручья.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу приостановило конкурс на право проведения работ по очистке Муринского ручья стоимостью в 54 миллиона рублей.

- В ходе проверки заказа комиссия установила, что для оценки заявок по критерию «качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки» участники должны предоставить подробное описание предлагаемых технологических решений, - сообщает пресс-служба УФАС.

Но суть претензии антимонопольщиков в том, что выбрать наилучшее предложение по такому описанию просто невозможно. По крайней мере в этом уверены эксперты.

Теперь заказчик работ должен изменить документацию в заявке, после чего продлить срок подачи документов на аукцион от желающих. Лишь после этого можно переходить к выборам подрядчика.

Напомним, что стоимость работ по очистке русла Муринского ручья от донных отложений максимально составляет 54 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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