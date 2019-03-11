Сироты, находящиеся на попечении государства, будут питаться в школах бесплатно

СЕГОДНЯ 22:02 2019-03-11T22:02:16+03:00

Ранее это правило распространялось только на ребятишек, воспитывающихся в приемных семьях

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Власти Петербурга приняли поправки к закону о мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без родителей и находящихся на полном государственном обеспечении. Теперь питание в школах и прочих учебных заведениях им будет предоставляться бесплатно.

- До настоящего момента, согласно Социальному кодексу Петербурга, льготы распространялись только на сирот, живущих в приемных семьях, - сообщает пресс-служба городского правительства.

При этом такие же, даже менее везучие, если так можно сказать, дети, которых не взяли на воспитание родственники или сердобольные граждане, а оставшиеся жить в детдомах и интернатах не попадали под норму предоставления льготного питания в школе или же детском садике.

С настоящего момента эта несправедливость устранена, и все юные петербуржцы уравнены в своих правах.

ИСТОЧНИК KP.RU