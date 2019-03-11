Сироты, находящиеся на попечении государства, будут питаться в школах бесплатно
Власти Петербурга приняли поправки к закону о мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без родителей и находящихся на полном государственном обеспечении. Теперь питание в школах и прочих учебных заведениях им будет предоставляться бесплатно.
- До настоящего момента, согласно Социальному кодексу Петербурга, льготы распространялись только на сирот, живущих в приемных семьях, - сообщает пресс-служба городского правительства.
При этом такие же, даже менее везучие, если так можно сказать, дети, которых не взяли на воспитание родственники или сердобольные граждане, а оставшиеся жить в детдомах и интернатах не попадали под норму предоставления льготного питания в школе или же детском садике.
С настоящего момента эта несправедливость устранена, и все юные петербуржцы уравнены в своих правах.
ИСТОЧНИК KP.RU