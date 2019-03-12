Вода затопила дом во Фрунзенском районе Петербурга

СЕГОДНЯ 09:02 2019-03-12T09:04:54+03:00

Подвалы дома во Фрунзенском районе Петербурга затопило водой из лопнувшего трубопровода Фото: Стоп-кадр с видео

Прорыв трубопровода затопил все подвалы в жилом здании на Белградской улице [видео]

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В Петербурге начался весенний паводок. Следующие друг за другом коммунальные аварии затапливают город горячей и холодной водой. Жители Фрунзенского района Северной столицы в шоке от того, как быстро «ручеек» заливает все подвалы дома, где они проживают.

Прорыв трубопровода во дворе дома 28 корпус 6 по Белградской улице произошел еще накануне днем, 11 марта, около 12 часов. В пять часов вечера вода уже подошла к дому и начала заливаться в подвальные помещения. К ночи местные жители стали бить тревогу и жаловаться на потоп в социальных сетях.

- Службы оповещены, но не реагируют должным образом, - сетуют жители дома 28. – Только огородили место прорыва и ручеек, мирно текущий к дому.

На видео, опубликованном в сети, видно, как поток воды стремительно течет по лестнице в подвал, образуя в нем «подземное озеро». Пол на момент съемки уже полностью превратился в одну большую лужу, стены и приборы начали отсыревать.

Подвалы дома на Белградской затопило водой из лопнувшего трубопровода.Видео: ВК/ДТП и ЧП Петербург

Однако дом на Белградской улице не единственный, который страдает от потопа. Петербуржцы также жалуются на то, с 7 марта вода заливает подвалы дома 28 корпус 2 на улице Коммуны А на Малой Балканской 34/16, как рассказывают местные жители, вообще не пройти без резиновых сапог.

ИСТОЧНИК KP.RU