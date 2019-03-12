Неадекватный водитель автобуса поиграл в «боулинг» с припаркованными машинами во дворе на Партизана Германа

СЕГОДНЯ 09:27 2019-03-12T09:27:59+03:00

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Рейсовый автобус Петербург – Вологда вечером в понедельник, 11 марта, заблудился во дворе на улице Партизана Германа. Как он там оказался, остается секретом. Однако во время попыток выехать с небольшой парковки, автобус растолкал стоящие машины на глазах у расстроенных автовладельцев.

- Автобус Петербург – Вологда катается вперед и назад по дворовой территории в районе дома 24 по улице Партизана Германа. Зацепил как минимум два автомобиля, - рассказали очевидцы в социальной сети.

Увидев, что огромный автобус хаотично ездит по парковке и расталкивает автомобили, местные жители поспешили остановить водителя и выяснить причину такого неадекватного поведения. Оказалось, что и сам шофер был не в здравом рассудке и твердой памяти. На все просьбы заглушить двигатель и выйти из транспортного средства, водитель автобуса не реагировал и дверь не открывал. Вместо этого продолжал крутиться по парковке, цепляя и царапая машины.

Водитель рейсового автобуса задел как минимум два автоФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Автомобилисты вызвали ГАИ. По их рассказам, правоохранители приехали только через час, но к этому времени неадекватный водитель скрылся на своем автобусе с места своей «игры в боулинг» с чужими автомобилями.

Причина такого поведения водителя так и не выяснена. А вот несчастные владельцы припаркованных авто остались крайне опечалены. У нескольких машин обнаружились вмятины и царапины. Кто теперь за это будет отвечать, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU