2019-03-12T10:01:38+03:00
Происшествия

Ночные гости с ножом ограбили сонного жителя Выборгского района

Петербуржец не ожидал такого поворота событий
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция расследует ночное квартирное ограбление на севере ПетербургаПолиция расследует ночное квартирное ограбление на севере ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО
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Нежданные гости заявились домой к 25-летнему неработающему жителю Петербурга и испортили тихий и спокойный вечер. Звонок в квартире молодого человека в Выборгском районе прозвенел около двух часов ночи. Не ожидая никакого подвоха, петербуржец открыл дверь. А зря. Теперь полиция занимается расследованием уголовного дела.

- 11 марта в полицию Выборгского района Петербурга обратился 25 молодой человек, который рассказал, что его ограбили. В два часа ночи у него дома на проспекте Луначарского раздался звонок. Открыв дверь, он увидел на пороге троих неизвестных ему людей, которые, не церемонясь, вошли в квартиру, - рассказали в главном управлении МВД Северной столицы.

Незваные гости стали угрожать хозяину ножом, и пока тот находился в шоковом состоянии, вынесли из квартиры четыре монитора, три колонки, мобильный телефон и наушники. Забрав все понравившееся добро, ночные посетители просто ушли.

Оставшись один, после разбойного нападения, молодой человек понял, что его ограбили примерно на 300 тысяч рублей. Полиция уже приняла меры к розыску и задержанию предполагаемых преступников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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