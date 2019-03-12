2019-03-12T10:30:36+03:00
Общество

Котики против наркотиков: Активист закрашивает рекламу «смерти» на фасадах Петербурга

Житель Северной столицы вышел на тропу войны с незаконными трафаретами
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржец закрашивает рекламу наркотиков силуэтами котиковПетербуржец закрашивает рекламу наркотиков силуэтами котиковФото: СОЦСЕТИ
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Петербургский активист Петр Левин начал свою борьбу с вездесущей рекламой наркотиков на фасадах домов в городе. Свою акцию молодой человек назвал «ДА – котикам, НЕТ – наркотикам». Суть ее в том, чтобы закрашивать информацию о том, где купить запрещенные препараты, трафаретом с изображением интернет-кота Пушина.

Вообще, в Петербурге бороться с незаконной рекламой должны коммунальщики. Однако то, как они закрашивают объявления, оставляя прямоугольник, отличающийся по цвету от колеровки фасада, не устраивает активиста. Кроме того, рассмотрение жалоб занимает порой но шести дней. А, как считает Левин, потенциально опасная реклама должна как можно быстрее стираться со стен домов.

- Петербург захлестнула волна трафаретной рекламы наркотических средств. Но выход есть - перед подачей заявки закрашивать такую рекламу милыми котиками и требовать от коммунальных служб соблюдения нормативов по окраске, - заявил Левин.

Первый котик на месте рекламы наркотиков появился на стене дома на Можайской улице 27 февраля. Уже 7 марта коммунальщики закрасили котика в цвет стены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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