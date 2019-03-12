Пик половодья в Ленинградской области ожидается в первой-второй декадах апреля

СЕГОДНЯ 15:02 2019-03-12T15:02:13+03:00

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности проводится по инициативе ПАО «ТГК-1» с 2010 года. Фото: www.tgc1.ru

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В Санкт-Петербурге в Управлении ПАО «ТГК-1» состоялось ежегодное заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ПАО «ТГК-1». Основной темой встречи стала готовность ГЭС и ТЭЦ к пропуску паводковых вод в период таяния снежного покрова и льда, а также проработка мер по предупреждению возможных негативных последствий.

- Обильные снегопады минувшей зимой сформировали значительные запасы снега в отдельных районах, - отметил главный инженер ПАО «ТГК-1» Алексей Воробьев. - Это, в зависимости от климатических условий развития весеннего половодья, может привести к серьезному подъему уровней воды. С января 2019 года начата планомерная сработка озер и водохранилищ до отметок обязательной предпаводковой сработки. Наша задача - провести работу так, чтобы все станции и гидротехнические сооружения были готовы к любому сценарию весеннего паводка.

Также энергетики ведут непрерывный мониторинг состояния гидротехнических сооружений. В «ТГК-1» определен порядок взаимодействия с паводковыми комиссиями муниципальных образований и территориальными подразделениями МЧС, осуществляется проверка систем оповещения, проводятся соответствующие тренировки.

- Весеннее половодье в Ленинградской области и Республике Карелия ожидается ранним и будет иметь затяжной характер, - заявил в свою очередь начальник отдела гидрологических и морских прогнозов ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Марина Богдан. Прохождение пиков весеннего половодья ожидается на территории Ленинградской области в первой-второй декадах апреля, на реках Карелии во второй декаде апреля - первой пятидневке мая.

СПРАВКА

ПАО «ТГК-1» - ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. «ТГК-1» объединяет 53 электростанции в четырех субъектах РФ - Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях.

ИСТОЧНИК KP.RU