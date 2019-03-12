2019-03-12T12:57:14+03:00
Происшествия

Актер из «Оперов» подорвал себя в парадной на Лени Голикова

Взрывной волной 28-летнему жителю Петербурга сильно ранило стопы
Лилия КОЗЛОВА
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Актер из "Оперов" оказался в больнице после взрыва в Кировском районе ПетербургаАктер из "Оперов" оказался в больнице после взрыва в Кировском районе ПетербургаФото: Артем КИЛЬКИН
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28-летний актер, снимавшийся в сериале «Опера» попал в больницу с огнестрельно-взрывным ранением обеих ног. Как стало известно 12 марта, причиной тому стал снаряд времен Великой Отечественной войны, который мужчина нашел в парке. Вечером в понедельник, 11 марта, в одном из домов в Петербурге в Кировском районе прогремел взрыв.

- Утром 12 марта в полицию Кировского района поступило сообщение о том, что около 19:30 часов вечера предыдущего дня из квартиры одного из домов на улице Лени Голикова в тяжелом состоянии госпитализирован 28-летний петербуржец, - рассказали в ГУ МВД Северной столицы.

Насколько известно, будучи навеселе, в нетрезвом состоянии, актер решил похвастаться найденным снарядом перед родителями. Но боеприпас оказался опасным. Войдя в парадную дома, мужчина бросил патрон об пол. От удара произошел взрыв.

По слова актера, снаряд он нашел в одном из парков Кировского района Петербурга. Теперь в отношении артиста возбуждено уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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