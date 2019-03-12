2019-03-12T14:28:29+03:00
Общество

Осторожно, гололед: за один день на Манежной площади упали 17 петербуржцев

«Пируэты» горожан бесстрастно фиксировала камера видеонаблюдения [видео]
Петр КИБЕР
Поделиться:
За один день на Манежной площади поскользнулись и упали 17 жителей Петербурга.За один день на Манежной площади поскользнулись и упали 17 жителей Петербурга.Фото: Асхат БАРДЫНОВ
Изменить размер текста:

Календарная весна в Петербурге продолжает преподносить неприятные сюрпризы как водителям, так и пешеходам. Из-за резкого ночного похолодания на дорогах города образовался гололед, который уже привел к множеству ДТП, а также заставил прохожих «танцевать» на льду.

- На Манежной площади за день упало 17 человек. И даже «тройной тулуп» исполнен, - сообщает паблик «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

"Тройной тулуп": На Манежной площади в Петербурге за дено поскользнулись и упали 17 горожан .Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

И действительно, тройное падение горожан бесстрастно зафиксировала камера видеонаблюдения. Едва на льду поскользнулась одна женщина, пытавшаяся перейти дорогу, как рядом с ней на пятые точки «бухнулись» еще два человека, поспешившие к ней на помощь.

Надо сказать, что много где в Петербурге лежит небольшой снежок, припорошивший скользкие дороги. И это делает гололед еще опаснее для людей. А потепления синоптики пока не обещают.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пик половодья в Ленинградской области ожидается в первой-второй декадах апреля
В Петербурге начались съемки фильма «Архипелаг»
В Петербурге задержали мужчину, который «заминировал» 18 домов
Талисман Евро-2020 представят в Петербурге 26 марта
В петербуржской школе выкинули все растения из-за ожога второклассника цветком
Актер из «Оперов» подорвал себя в парадной на Лени Голикова
Петербуржцы начнут бороться с рекламой интим-услуг
Котики против наркотиков: Активист закрашивает рекламу «смерти» на фасадах Петербурга
Ночные гости с ножом ограбили сонного жителя Выборгского района
Неадекватный водитель автобуса поиграл в «боулинг» с припаркованными машинами во дворе на Партизана Германа
Вода затопила дом во Фрунзенском районе Петербурга
Погода на 12 марта в Петербурге: На дорогах сильный гололед
Сироты, находящиеся на попечении государства, будут питаться в школах бесплатно
Антимонопольщики вмешались в конкурс по очистке Муринского ручья на 54 миллиона рублей
Движение по трассе Вологда-Тихвин полностью перекрыто из-за ДТП
Суд оштрафовал проводницу, из-за которой пассажирка застряла между вагоном и перроном
За зиму в Петербурге выпало больше двух метров снега
Движение по Рябовскому шоссе ограничат с марта по август из-за строительства трамвайной линии «Чижика»
На Лиственной улице в Сестрорецке появится частный детский сад за 50 миллионов рублей
В Ленинградской области восстановили в первозданном виде карельский эпос
В МЧС рассказали, как город пережил непогоду 9 марта
Автомобилистов предупредили об опасности выезда на лед
Банкир Антонов получил 2,5 года и штраф 300 тысяч за хищение 150 миллионов
В период зимней уборки владельцев «автохлама» будут быстрее привлекать к ответственности
За неделю с гриппом и простудой в больницу попали 329 петербуржцев
Малолетних националистов Петербурга осудили за «вагон для белых»