Осторожно, гололед: за один день на Манежной площади упали 17 петербуржцев

СЕГОДНЯ 14:28 2019-03-12T14:28:29+03:00

За один день на Манежной площади поскользнулись и упали 17 жителей Петербурга. Фото: Асхат БАРДЫНОВ

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Календарная весна в Петербурге продолжает преподносить неприятные сюрпризы как водителям, так и пешеходам. Из-за резкого ночного похолодания на дорогах города образовался гололед, который уже привел к множеству ДТП, а также заставил прохожих «танцевать» на льду.

- На Манежной площади за день упало 17 человек. И даже «тройной тулуп» исполнен, - сообщает паблик «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

"Тройной тулуп": На Манежной площади в Петербурге за дено поскользнулись и упали 17 горожан .Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

И действительно, тройное падение горожан бесстрастно зафиксировала камера видеонаблюдения. Едва на льду поскользнулась одна женщина, пытавшаяся перейти дорогу, как рядом с ней на пятые точки «бухнулись» еще два человека, поспешившие к ней на помощь.

Надо сказать, что много где в Петербурге лежит небольшой снежок, припорошивший скользкие дороги. И это делает гололед еще опаснее для людей. А потепления синоптики пока не обещают.

ИСТОЧНИК KP.RU