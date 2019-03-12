В Петербурге задержали мужчину, который «заминировал» 18 домов

СЕГОДНЯ 14:33 2019-03-12T14:33:33+03:00

«Телефонный террорист» сообщал, что бомбы заложены в жилых зданиях Северной столицы и Казани

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В Петербурге задержали мужчину, который подозревается в серии ложных минирований. За один день он сообщил о том, что в 18 домах Северной столицы и Казани заложены бомбы. Благо, угрозы оказались не правдой.

- 7 марта на телефон «112» поступил звонок. Мужской голос на проводе сообщил о том, что в 18 домах на территории Петербурга и Казани заложены бомбы, - рассказали в пресс-службе главного управления МВД по городу на Неве и Ленобласти.

Правоохранители устроили после сообщения проверку домов. Оказалось, что информация была ложная. Сотрудники центра по противодействию экстремизму начали оперативно-розыскные мероприятия. В результате на Московском вокзале им удалось задержать подозреваемого в этих звонках. Им оказался ранее судимый 31-летний житель республики Башкортостан.

На данный момент по факту «телефонного терроризма» возбуждено уголовное дело. «Шутнику» грозит до трех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU