2019-03-12T14:48:57+03:00
Общество

В Петербурге начались съемки фильма «Архипелаг»

Картина повествует о подвиге российских ученых
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге начались съемки художественной картины про российских ученых Фото предоставлено: «Санкт-Петербургская студия документальных фильмов»В Петербурге начались съемки художественной картины про российских ученых Фото предоставлено: «Санкт-Петербургская студия документальных фильмов»
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На днях в Петербурге начались съемки масштабного проекта – фильма «Архипелаг». Картина расскажет о настоящем подвиге российских ученых, которые вместе со шведской экспедицией отправились на Шпицберген для того, чтобы измерить реальные размеры и формы земного шара.

- Съемками художественной ленты занимается «Санкт-Петербургская студия документальных фильмов» при поддержке Министерства культуры России. Фильм рассчитан на широкий прокат и должен выйти на большие экраны не только в РФ, но и за рубежом, - рассказали в пресс-службе студии.

Актерский состав картины совершенно разнообразен. В фильме снимаются как знаменитые актеры, так и молодые звезды: Андрей Мерзликин, Алексей Шевченко, Марина Петренко, Дмитрий Паламарчук, Андрей Некрасов и Сергей Барковский. Особо важными артистами станут девять дрессированных хаски.

Над сценарием художественного фильма работал руководитель проекта «Полярный меридиан», Герой России Михаил Малахов, который лично прошел весь путь экспедиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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