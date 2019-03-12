В Петербурге задержали мужчин, спрятавших труп убитой женщины в багажнике авто

СЕГОДНЯ 15:10 2019-03-12T15:10:30+03:00

Полиция задержала подозреваемых в убийстве, совершенном 9 лет назад в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

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Девять лет назад, утром 28 августа 2010 года в Петербурге был обнаружен брошенный автомобиль. В его багажнике лежал труп 40-летней женщины. В течение многих лет это убийство оставалось, как говорится, «висяком». Но во вторник, 12 марта 2019 года, стало известно, что подозреваемых в убийстве задержали.

- По версии следствия, летом 2010 года в Красносельском районе Петербурга двое мужчин напали на 40-летнюю женщину, затащили ее в находящийся в ее пользовании служебный автомобиль и ограбили. Опасаясь, что их жертва обратится в полицию, они начали душить женщину, а потом еще и ударили ножом в шею, - рассказали в следственном комитете Северной столицы.

Дабы скрыть следы преступления, тело женщины убийцы засунули в багажник, а машину оставили возле одного из домов по проспекту Ветеранов. Бросив мертвое тело с автомобилем, преступники сбежали.

Расследование и поиски преступников продолжалось долгие годы. Наконец правоохранителям удалось задержать двоих мужчин: один находился в Петербурге, второй в Ростовской области. Ими оказались мужчины уроженцы Ростова-на-Дону 1986 и 1985 года рождения.

Сейчас полиция продолжает расследование и обыски дома у подозреваемых. Решается вопрос об избрании в отношении мужчин меры пресечения и предъявления им обвинения.

ИСТОЧНИК KP.RU