Жителей Ленобласти предупредили о 17-градусных морозах 13 марта

СЕГОДНЯ 15:30 2019-03-12T15:30:24+03:00

В ночь на 13 марта в Ленобласти ударят морозы Фото: Артем КИЛЬКИН

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Зима и весна устроили настоящую битву в Ленинградской области. В ночь на среду, 13 марта, в регионе подует северный ветер, который принесет сильное похолодание. Однако уже днем мартовская оттепель все же возьмет вверх.

- В ночь на 13 марта подует северный ветер. Температура воздуха опустится до минус 7-12 градусов. В некоторых районах 47-го региона ударят 17-градусные морозы, - предупредили в главном управлении МЧС России по Ленобласти.

Но холодная ночь сменится сравнительно теплым днем. К полудню температура воздуха поднимется на 8-13 градусов. Днем в Ленинградской области термометры покажут минимум минус 4 градуса, а как максимум плюс 1 градус тепла.

Несмотря на потепление, в среду на дорогах ожидается сильный гололед. Поэтому сотрудники МЧС напоминают пешеходам и автомобилистам о том, что при ходьбе и езде по улицам надо быть максимально внимательными и осторожными, для того, чтобы избежать неприятных инцидентов.

Примерно после 20-х чисел марта в Петербурге о области все же потеплеет и наконец-то весна начнет вступать полностью в свои права.

ИСТОЧНИК KP.RU