Отчим развращал своего 12-летнего пасынка в Петербурге

СЕГОДНЯ 15:57 2019-03-12T15:57:57+03:00

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Сотрудники полиции Петербурга разыскивают 32-летнего мужчину, который является гражданином Украины. Бывшая супруга обвинила его в том, что три года назад он развращал ее сына, которому на тот момент было всего 12 лет. Об этом стало известно во вторник, 12 марта.

- В понедельник, 11 марта, в полицию Красносельского района Северной столицы обратилась 33-летняя местная жительница. Правоохранителям она поведала жуткую историю о развращении ее несовершеннолетнего сына, - пишет «Мойка78».

Со слов женщины, три с половиной года назад она была замужем за человеком, которого обвиняет. Но на тот момент еще не знала о том, что он совершил. Петербурженка рассказала, что осенью 2015 года в поселке Хвойное ее экс-супруг оказался в гаражном комплексе наедине с ее сыном, которому тогда было всего 12 лет. Воспользовавшись доверием своего пасынка, мужчина развратил ребенка.

На данный момент подозреваемого нерадивого отчима разыскивает полиция. В случае, если преступление будет доказано, мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU