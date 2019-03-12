Австрия хочет открыть генеральное консульство в Петербурге
Если где-то что-то закрывается, то на его место приходит новое. Так, в прошлом году в Петербурге перестали работать консульства США и Великобритании, зато вскоре может открыться представительство Австрийской Республики.
- Мы расширяем сеть консульских учреждений, ждем согласования с российской стороны. Мы планируем создание генерального консульства Австрии в Санкт-Петербурге, - приводит слова главы австрийского МИДа ТАСС.
Кроме этого консульство альпийской страны появится и в Новосибирске.
На встрече с Сергеем Лавровым Карин Кнайсль подчеркнула, что официальная Вена хочет развивать сотрудничество с Россией не только на уровне столиц.
- Мы знаем, насколько Россия большая страна, поэтому в наших интересах работать и с регионами, - подчеркнула глава МИД Австрии.
Одними из базовых направлений сотрудничества австрийская сторона называет экологию и сферу искусства.
ИСТОЧНИК KP.RU