Выборгский порт станет пассажирским, а суда начнут ходить в Петербург и Финляндию
Уже вскоре Выборг станет еще одной точкой пассажирского судоходства на Северо-Западе России. О том, что морская гавань перестанет быть исключительно торговой и откроет паромные связи с Петербургом и городами Финляндии, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
- Через год Выборгский порт станет ещё и пассажирским и свяжет город с Петербургом и городами Финляндии, - написал руководитель 47-го региона в своем «Инстаграме».
При этом развитие пассажирских перевозок совсем не означает снижения грузопотока через порт. В этом Дрозденко заверил сомневающихся в хороших новостях горожан.
Кроме этого губернатор Ленобласти, находящийся сегодня, 12 марта, с визитом в Выборге, сообщил об окончании реставрации Часовой башни - одного из символов города. Вскоре она откроется для туристов.
- Часовой механизм 1848 года готов отбивать новое время. Восстановление Выборга продолжается! - обрадовал подписчиков чиновник.
ИСТОЧНИК KP.RU