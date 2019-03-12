2019-03-12T17:40:30+03:00
Общество

Выборгский порт станет пассажирским, а суда начнут ходить в Петербург и Финляндию

Об этом вовремя визита в город заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Петр КИБЕР
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Через год порт Выборга перестанет быть чисто грузовым, и начнет принимать пассажирские суда.Через год порт Выборга перестанет быть чисто грузовым, и начнет принимать пассажирские суда.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Уже вскоре Выборг станет еще одной точкой пассажирского судоходства на Северо-Западе России. О том, что морская гавань перестанет быть исключительно торговой и откроет паромные связи с Петербургом и городами Финляндии, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

- Через год Выборгский порт станет ещё и пассажирским и свяжет город с Петербургом и городами Финляндии, - написал руководитель 47-го региона в своем «Инстаграме».

При этом развитие пассажирских перевозок совсем не означает снижения грузопотока через порт. В этом Дрозденко заверил сомневающихся в хороших новостях горожан.

Кроме этого губернатор Ленобласти, находящийся сегодня, 12 марта, с визитом в Выборге, сообщил об окончании реставрации Часовой башни - одного из символов города. Вскоре она откроется для туристов.

- Часовой механизм 1848 года готов отбивать новое время. Восстановление Выборга продолжается! - обрадовал подписчиков чиновник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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