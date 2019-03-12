Суд отправил под стражу мужчину, доведшего свою сожительницу до самоубийства

СЕГОДНЯ 18:12 2019-03-12T18:12:25+03:00

Трагедия произошла на следующий день после 8 марта в Кронштадте

Изменить размер текста: A A

Кронштадтский районный суд Петербурга на два месяца арестовал мужчину, которого подозревают в доведении своей сожительницы до самоубийства. До 5 мая 2019 года Роман Парушенков останется под стражей.

- Как полагает следствие, Парушенков, проживая совместно с погибшей, умышленно, с целью доведения ее до самоубийства, продолжительный период времени высказывал угрозы и жестоко обращался с девушкой, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В итоге это и произошло. Не вынеся издевательств любимого человека, на следующий день после 8 марта, когда все женщины принимали поздравления и подарки, несчастная девушка свела счеты с жизнью.

Сам мужчина напрочь отрицал все обвинения и просил оставить его под домашним арестом, однако суд не принял его доводов и арестовал подозреваемого. Следствие по делу, возбужденному по статье «доведение до самоубийства», продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU